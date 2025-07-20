تتأثر البشرة الدهنية كثيرا فى فصل الصيف بسبب ارتفاع حرارة الطقس التى تزيد من إفرازات البشرة الدهنية ما يزيد من مشاكلها.

وتحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة الدهنية فى الصيف لتقليل الدهون على مسام البشرة وتفتيحها حفاظا على جمالها.

قناع طبيعي لتفتيح البشرة الدهنية

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتفتيح البشرة الدهنية في الصيف.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان المطحون (اختياري للبشرة الحساسة)

طريقة التحضير:

امزجي الزبادي مع عصير الليمون جيدا.

أضيفي العسل وقلبي المزيج حتى يصبح متجانس.

إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك إضافة دقيق الشوفان لتهدئة البشرة.

ضعي القناع على بشرتك بعد تنظيفها جيدا.

اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر، ثم البارد لغلق المسام.

جففي بشرتكِ بلطف وضعي تونر مناسب للبشرة الدهنية.

استخدمي القناع مرتين في الأسبوع فقط.

تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد استخدام القناع بسبب وجود الليمون.

اختبري القناع على جزء صغير من بشرتك قبل الاستخدام الكامل لتجنب أي تحسس.

استخدمي كريم واقى من الشمس يوميا لحماية بشرتك من الاسمرار.

قناع طبيعي لتفتيح البشرة الدهنية في الصيف

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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