وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية، تُعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تتأثر سلبًا خلال فصل الصيف، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وزيادة إفراز العرق إلى تحفيز الغدد الدهنية لإنتاج المزيد من الزيوت، مما يسبب لمعان الوجه وظهور الرؤوس السوداء والبثور وحب الشباب.





لذا، فإن العناية الصحيحة بالبشرة الدهنية خلال فصل الصيف تتطلب مزيجًا من التنظيف الجيد، والترطيب المتوازن، واستخدام الوصفات الطبيعية التي توازن إفراز الزيوت دون تجفيف البشرة.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف تتطلب وعيًا تامًا بطبيعة البشرة واستخدام وصفات ومكونات طبيعية تساعد على تنظيفها وترطيبها دون إثقالها بالدهون.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك العديد من المكونات التي أثبتت فاعليتها في تهدئة البشرة الدهنية، وتقليل لمعانها، والوقاية من الحبوب.



وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية

ماسكات للبشرة الدهنية



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة التي تساعد في العناية بالبشرة الدهنية خلال الصيف، مع التركيز على فوائد المكونات وطريقة الاستخدام.



أولًا: ماسك الطين الأخضر وماء الورد

الفوائد:

الطين الأخضر يُعتبر من أقوى المكونات الطبيعية لامتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وتنقية المسام، بينما يعمل ماء الورد على تهدئة البشرة وإنعاشها.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الطين الأخضر (أو الطين المغربي)

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة الاستخدام:

امزجي الطين مع ماء الورد حتى يتكون معجون ناعم.

ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف تمامًا.

اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه بلطف.

يُستخدم مرة إلى مرتين أسبوعيا.

ثانيًا: تونر خل التفاح والماء

الفوائد:

خل التفاح يوازن درجة حموضة البشرة ويقلل من إفراز الدهون، كما يُعتبر مضادًا للبكتيريا، مما يساعد في الحد من البثور.

المكونات:

ملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي

كوب من الماء المفلتر

طريقة الاستخدام:

امزجي خل التفاح بالماء وضعيه في زجاجة بخاخ.

يُستخدم بعد غسل الوجه كتونر طبيعي.

لا يُستخدم أكثر من مرة يوميًا.

ملاحظة: يجب تجربة كمية صغيرة أولًا على جزء من الجلد للتأكد من عدم تحسسك من الخل.

ثالثًا: ماسك الزبادي والليمون

الفوائد:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي ينظف البشرة بلطف، بينما يساعد عصير الليمون على تقليل اللمعان وتفتيح البشرة بفضل خصائصه القابضة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات وضعيها على البشرة لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

يُستخدم مرتين أسبوعيًا.

تنبيه: لا يُنصح باستخدام هذا الماسك إذا كنتِ ستتعرضين للشمس بعده مباشرة.

رابعًا: ماسك الشوفان والعسل

الفوائد:

الشوفان له خصائص مهدئة ومقشرة، والعسل مضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي.

المكونات:

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الماء أو الحليب

طريقة الاستخدام:

امزجي المكونات حتى تحصلي على خليط متماسك.

افردي الماسك على الوجه مع التدليك بحركات دائرية.

اتركيه 10 دقائق ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.

يُستخدم مرة أو مرتين أسبوعيًا.

خامسًا: ماسك الخيار وجل الصبار

الفوائد:

الخيار يُنعش البشرة ويقلل من الالتهاب، وجل الصبار يرطب البشرة ويقلل من الاحمرار ويوازن إفراز الدهون.

المكونات:

نصف خيارة مبشورة

ملعقة كبيرة من جل الصبار

طريقة الاستخدام:

امزجي المكونين جيدًا.

ضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

يُستخدم يوميًا أو حسب الحاجة.

نصائح هامة للعناية بالبشرة الدهنية في الصيف:



وصفات للبشرة الدهنية

الغسول المناسب: اختاري غسولًا يحتوي على حمض الساليسيليك أو الفحم أو الشاي الأخضر. اغسلي وجهك مرتين يوميًا فقط، ولا تُفرطي حتى لا تحفزي الغدد الدهنية لإفراز مزيد من الزيوت.

عدم إهمال الترطيب: رغم أن البشرة دهنية، فإنها تحتاج إلى الترطيب، اختاري مرطبًا خفيفًا خاليًا من الزيوت (Oil-free).

استخدام واقي الشمس: واقي الشمس مهم جدًا، اختاري نوعًا غير دهني وخفيفًا بتركيبة جِل أو سائلة.

التقشير مرة أسبوعيًا: تقشير البشرة بمقشر طبيعي كالشوفان أو السكر مع العسل يزيل الخلايا الميتة ويفتح المسام.

شرب الماء بكثرة: الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الترطيب الخارجي، فالماء يساعد على توازن إفراز الدهون.

استخدام المناديل الورقية: يمكنك استخدام المناديل لامتصاص الدهون الزائدة خلال اليوم بدلًا من غسل الوجه مرارًا.

من المهم أيضًا الحفاظ على روتين يومي متوازن يشمل التنظيف، الترطيب، والتقشير المعتدل، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وشرب كمية كافية من الماء. بهذه الخطوات والوصفات، يمكن للبشرة الدهنية أن تبقى نضرة ومتوازنة حتى في أكثر أوقات السنة حرارة.

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