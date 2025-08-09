السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق توك توك بتهمة التعدي على سيدة فى البحيرة (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق توك توك لقيامه بمعاكسة سيدة والتعدى عليها بالضرب فى محافظة البحيرة.

 

فيديو تعدى سائق توك توك على سيدة بالضرب فى البحيرة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى بالضرب على سيدة بالبحيرة.


وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) وبسؤالها قررت بأنه بتاريخ 31 يوليو الماضى، قام (سائق مركبة "توك توك" ) بمعاكستها والتعدى عليها بالضرب دون حدوث إصابات. 
 

 

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور ومركبة "التوك توك بدون لوحات معدنية " وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

فيديو تعدى سائق توك توك على سيدة بالضرب فى البحيرة فيديو تعدى سائق توك توك على سيدة بالضرب تعدى سائق توك توك على سيدة بالضرب البحيرة وزارة الداخلية محافظة البحيرة

