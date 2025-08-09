القبض على قائد سيارة بتهمة السير برعونة أعلى محور 26 يوليو (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة، لقيامه بالسير برعونة أعلى محور 26 يوليو، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

فيديو قائد سيارة يسير برعونة أعلى محور 26 يوليو

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بطريق المحور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فى إطار اللهو، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



