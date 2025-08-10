ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 77 مخالفة تموينية بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين، للتفتيش على محال البيع والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن والسلع الغذائية والمخابز، وتم خلالها ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 77 مخالفة تموينية

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وفي هذا السياق، قاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملات مفاجئة، برفقة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وذلك في إطار ضبط منظومة الخبز، والحد من التلاعب في حصص الدقيق المدعم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرير 77 مخالفة.

تحرير 56 مخالفة في مجال المخابز

ففي مجال المخابز تم تحرير 56 مخالفة، شملت، 25 محضر نقص وزن ( 7 - 19 )، و10 محاضر تصرف دقيق (35 شيكارة)، ومحضر تجميع دقيق (2 شيكارة)، ومحضر عدم اعطاء بون صرف، ومحضرين عدم نظافة أدوات عجين، و5 محاضر عدم وجود سجل، و5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، و3 محاضر مواصفات، ومحضرين انتهاء من الإنتاج، ومحضرين توقف.

تحرير 21 مخالفة في مجال الأسواق

وفي مجال الأسواق تم تحرير 21 مخالفة شملت، 5 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، و3 محاضر تبديد، ومحضرين بدون فواتير، ومحضر حماية مستهلك، ومحضر اعاقة حملة، ومحضر ذبح خارج السلخانة، و4 محاضر تجميع سلع تموينية.

