الأحد 10 أغسطس 2025
ضبط 12 طن أجزاء دجاج وجمبري غير مطابقة للمواصفات بطلخا في الدقهلية (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجرى بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية التموين، للتفتيش على محال البيع والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والتي انطلقت بمدينة طلخا.

حيث تم خلالها ضبط 12 طن من عينات دجاج وأجزاء جمبري ودجاج، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حملات الرقابة

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 12 طن دجاج وجمبري 

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة جرت بمدينة طلخا برئاسة الدكتور سامح الدسوقى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان السعيد مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتورة هبه رحمو، من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية.

وقال: إنه تم تحرير محضر عينات وأجزاء دجاج وجمبري غير صالحة، وذبح خارج السلخانة بإجمالي وزن 12 طن، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، منوها إلى أن الحملات مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

