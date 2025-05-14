ضبط لحوم فاسدة وتحرير 273 محضرا خلال حملة تموينية بأسيوط (صور)

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 273 محضرا ضمن الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق والتأكد من التزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير الصحية وحماية صحة وحقوق المواطنين.

حملات رقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز

ولفت محافظ أسيوط إلى استمرار شن حملات الرقابة على كافة القطاعات بمراكز وأحياء وقرى المحافظة بشكل دوري ومفاجئ وخاصة على الأسواق والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الاستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إداراتها بالمراكز والأحياء على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الإفرنجية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي وبالاشتراك مع المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة.

تحرير 273 محضر تمويني متنوع

حيث أسفرت تلك الحملات خلال 3 أيام عن تحرير 273 محضرا متنوعا؛ ففي مجال الأسواق تم ضبط 130 كيلو لحوم وقطع دجاج ولحوم مفرومة وكبدة ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 30 كرتونة عصير بدون بيانات، وضبط 50 كيلو حلوى المولد بدون بيانات، وضبط 10 كراتين اندومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط لبن مجفف بدون بيانات، وضبط 24 كيلو جبنة بدون بيانات، وتجميع 5 شكاير دقيق بلدي بدون وجه حق، وتحرير 11 محضر سجائر أزيد من وامتناع عن بيع وتم ضبط 893 علبة سجائر، و30 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية.

أما في مجال المخابز فقد تم تحرير 233 محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات اعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

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