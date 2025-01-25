ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة في حملة مكبرة بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار شن حملات تموينية مفاجئة ومكبرة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وردع كل من يحاول الإستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

حملة تفتيشية موسعة على المجازر ومحلات الجزارة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بشن حملة تفتيشية موسعة على المجازر ومحلات الجزارة وأماكن عرض وتداول اللحوم المعروضة والمجمدة للبيع للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وذلك بالتنسيق بين إدارات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين بقياده المقدم أحمد علي رئيس مباحث تموين أسيوط والقوة المصاحبة له من الإدارة العامة لمباحث التموين ومحمد جميل أحمد مفتش أول تموين القوصية وتحت إشراف سامح عبد العال إدارة تموين القوصية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم فحص اللحوم المعروضة والأختام الموجودة عليها ونظافتها ووجود شهادات صحية محدثة حرصًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأضاف محافظ أسيوط أن تلك الحملات قد أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المذبوحة خارج السلخانة ومنها غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنها المحلات والمخازن غير المرخصة والفواتير بكافة المحلات بالقوصية، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.

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