طريقة عمل رز السمك الأحمر، زي المطاعم وبأقل التكاليف

طريقة عمل رز السمك الأحمر، بطريقة المطاعم يعد من الأطباق التي تحاول كل ست بيت أن تتعلم طريقتها، حتى يمكنها أن تصنعه بنفسها في البيت، بدلا من أن تضطر لشرائه جاهز.

فهذه الخطوة ستوفر بشكل كبير في الميزانية، خاصة أن طريقة عمل الرز الأحمر، في البيت من الوصفات السهلة في التحضير.



طريقة عمل رز السمك الأحمر

ويقدم الشيف أحمد جمعة، في السطور التالية، طريقة عمل الرز الأحمر الشهير، الذي يقدم في محلات الأسماك الكبرى.

مكونات عمل الرز الاحمر

الزيت النباتي: 3 ملاعق كبيرة

- البصل: 1 حبة (مفروم)

- عصير طماطم: 4 حبات

معلقة طعام معجون طماطم

- ملح: ملعقة صغيرة ونصف

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

- الكمون: نصف ملعقة صغيرة

- الأرز: 500 غرامًا (مغسول)

- الماء: حسب الحاجة (مغلي)

رز السمك

خطوات عمل رز السمك الاحمر

في قدر على نار متوسطة، حمّي الزيت واقلي فيه البصل حتى يذبل ويتحول الى لون احمر، ثم أضيفي عصير الطماطم، ومعجون طماطم مع التقليب واتركي الخليط على النار حتى يغلي.

نكّهي بالملح، الفلفل الأسود والكمون وقلبي المكونات حتى تمتزج.

أضيفي الأرز وقلبيه بالصلصة جيدًا ثم اغمري المكونات بالماء المغلي.

اتركي مزيج الأرز على النار حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه حتى تجف السوائل وينضج الأرز.

طريقة عمل سمك فيليه مقلي مقرمش

سمك فيليه

وحتى تكتمل سفرتك، وتكون من صنع يديك، يقدم الشيف احمد جمعة، طريقة عمل سمك فيليه، مقرمش وهش زي الجاهز، خاصة أن أسعار الأسماك الجاهزة ارتفعت بشكل كبير في المطاعم، والفرق بين عمل السمك في البيت، وشراءه جاهز، يعد فرقا كبيرًا، وتعلم طريقة عمل سمك فيليه مقلي في البيت ستوفر بشكل كبير في الميزانية.

طريقة عمل سمك فيليه مقلي

مقادير تتبيلة السمك (1):-

¼ ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" ثوم بودرة

¼ ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" كمون مطحون

¼ ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" كزبرة مطحونة

¼ ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" كركم

¼ ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بابريكا

¼ ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" فلفل أسود مطحون

¼ ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" حبهان "هيل" مطحون

¼ ملعقة كبيرة '' ملعقة طعام '' كاري

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة مسطردة

5 ليمون ( عصير )

2 ملعقة كبيرة خل ابيض

مقادير خلطة القلي:(2)

2 كوب كبير دقيق أبيض (240 جرام)

2 ونصف ملعقة كبيرة ( ملعقة طعام) نشا (30 جرام)

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف كوب كبير ماء بارد (120 مل )

خطوات التحضير

نحضر وعاء نضع فيه السمك الفيليه، ونضيف له مقادير التتبيلة رقم (1) فوق ونقلب كل المكونات معًا حتى تختلط مع السمك، نترك السمك الفيليه مع التتبيلة لمدة نصف ساعة حتى يتشرب التتبيلة

نقوم بتحضير خليط القلي رقم (2) :

نحضر وعاء ونضع فيه مقادير تتبيلة القلي رقم (2)، ونقلب كل المكونات معًا حتى تختلط.

ونقسم خليط القلي إلى وعائيين بالتساوي. ونضع الماء البارد المثلج في وعاء اخر

نحضر السمك المتبل ونقلبه في خليط الوعاء الأول ثم نضعه في الماء البارد ثم يرفع مباشرة للوعاء الثاني ويقلب فيه أيضًا، ثم يوضع في مقلاة بها زيت قلي ساخن على نار متوسطة.

نقلب سمك الفيليه في الزيت حتى يتحول لونه إلى ذهبي، ثم نرفعه على مناديل مطبخ أو ورق مطبخ حتى يتشرب الزيت منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.