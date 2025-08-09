أخبار الاقتصاد اليوم: 132 جنيهًا انخفاضًا للكندوز.. موعد انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة.. وتوقعات بارتفاع أسعار الفضة خلال 2025
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
500 ألف جنيه حد الإيداع الشهري لبطاقات الخصم في البنك الأهلي
يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن حدود الإيداع الشهرية لبطاقات الخصم المباشر(الأفراد – الشركات) عبر ماكينات الصراف الآلي.
323.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 323.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.179 مليون ورقة منفذة على 592 ألف عملية.
132 جنيهًا انخفاضًا للكندوز
تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:
(IDC): مبيعات الأجهزة اللوحية تنمو بنسبة 13%
نمت شحنات الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 13% خلال الربع الثاني من العام، لتصل إلى 38.3 مليون وحدة بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة البيانات الدولية (IDC).
موعد انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة
يبحث كثير من المستخدمين عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، وتنتهى خلال أيام قليلة المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات، لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2025، بدون غرامة.
منظمة التجارة: تباطؤ متوقع في النمو لعام 2026 بسبب رسوم ترامب الجمركية
خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية في السلع في عام 2026 إلى 1.8% من التقدير السابق البالغ 2.5% بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.
توقعات بارتفاع أسعار الفضة خلال 2025
أعلن بنك “إتش إس بي سي” توقعاته لأسعار الفضة للأعوام 2025 و2026 و2027، مشيرًا إلى الدعم القوي من أسعار الذهب المرتفعة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية.
أسعار البن ترتفع 8% بسبب توقف التجارة بين أمريكا والبرازيل
قفزت العقود الآجلة للبن في بورصة انتركونتننتال مرة أخرى نحو 8% على مدار الأسبوع، مع استمرار توقف التجارة فيه بين الولايات المتحدة والبرازيل، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
