أخبار الاقتصاد اليوم: 132 جنيهًا انخفاضًا للكندوز.. موعد انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة.. وتوقعات بارتفاع أسعار الفضة خلال 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن حدود الإيداع الشهرية لبطاقات الخصم المباشر(الأفراد – الشركات) عبر ماكينات الصراف الآلي.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 323.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.179 مليون ورقة منفذة على 592 ألف عملية.

تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

نمت شحنات الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 13% خلال الربع الثاني من العام، لتصل إلى 38.3 مليون وحدة بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة البيانات الدولية (IDC).

يبحث كثير من المستخدمين عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، وتنتهى خلال أيام قليلة المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات، لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2025، بدون غرامة.

خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية في السلع في عام 2026 إلى 1.8% من التقدير السابق البالغ 2.5% بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

أعلن بنك “إتش إس بي سي” توقعاته لأسعار الفضة للأعوام 2025 و2026 و2027، مشيرًا إلى الدعم القوي من أسعار الذهب المرتفعة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية.

قفزت العقود الآجلة للبن في بورصة انتركونتننتال مرة أخرى نحو 8% على مدار الأسبوع، مع استمرار توقف التجارة فيه بين الولايات المتحدة والبرازيل، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.