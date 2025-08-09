السبت 09 أغسطس 2025
اقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار الفضة خلال 2025

أسعار الفضة
أسعار الفضة

قام العديد من البنوك العالمية والمؤسسات المهتمة بالإعلان عن توقعاتها بأسعار الفضة والطلب عليها خلال العام الجارى 2025 وسط توقعات بالارتفاع.

حيث  أعلن بنك “إتش إس بي سي” توقعاته لأسعار الفضة للأعوام 2025 و2026 و2027، مشيرًا إلى الدعم القوي من أسعار الذهب المرتفعة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية.

 

توقعات أسعار الفضة خلال العام

وكشف البنك عن توقعاته أن يبلغ متوسط سعر الفضة 35.14 دولار للأوقية في عام 2025، مقارنة بتقدير سابق عند 30.28 دولار.

ارتفاع أسعار الفضة والذهب 

وأوضح البنك أن هذا الارتفاع يعكس ارتباطًا وثيقًا بأسعار الذهب، التي سجلت ذروتها عند 3500 دولار للأونصة في أبريل، متأثرة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة.

من جهة أخرى، توقع البنك انخفاضًا طفيفًا في الطلب الصناعي على الفضة خلال 2025 بعد نمو مستمر على مدى أربع سنوات، مع احتمال تعاف في 2026 مدفوعًا بقطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

