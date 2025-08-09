(IDC): مبيعات الأجهزة اللوحية تنمو بنسبة 13%

نمت شحنات الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 13% خلال الربع الثاني من العام، لتصل إلى 38.3 مليون وحدة بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة البيانات الدولية (IDC).

آبل وسامسونج

تصدرت شركة أبل سوق الأجهزة اللوحية العالمية في الربع الثاني بشحن 12.7 مليون شحنة، بحصة سوقية بلغت 33%.

وكان جهاز آيباد (2025) المحرك الرئيسي للعلامة التجارية، حيث شهد نموًا سنويًا في إجمالي الشحنات بنسبة 2.4%.

جهاز اى باد

جاءت "سامسونج" في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 7.2 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وحصة سوقية بلغت 18.7%.

وحققت سلسلة أجهزة جالاكسي تاب شعبية واسعة في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا.

لينوفو وأمازون

أكملت "لينوفو" المراكز الثلاثة الأولى بـ 3.1 مليون شحنة وحصة سوقية بلغت 8.2%، بفضل الطلب القوي على سلسلة أجهزة Tab M، كما عزز الدعم الحكومي الصيني الطلب على طرازي Y700 وXiaoxin Pad Pro.

كانت "أمازون" الشركة الأسرع نموًا من حيث الشحنات، حيث توسعت سلسلة أجهزة Fire بأكثر من 200%، لتتعادل مع "لينوفو" بـ 3.1 مليون شحنة وحصة سوقية بلغت 8%.

