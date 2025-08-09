أسعار البن ترتفع 8% بسبب توقف التجارة بين أمريكا والبرازيل

قفزت العقود الآجلة للبن في بورصة انتركونتننتال مرة أخرى نحو 8% على مدار الأسبوع، مع استمرار توقف التجارة فيه بين الولايات المتحدة والبرازيل، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بن اربيكا ورسوم البن

صعدت العقود الآجلة لبن "أرابيكا" 11.55 سنتًا، أو 3.9%، إلى 3.0935 دولار للرطل عند التسوية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 3.0995 دولار.

وقال متعاملون إنه لا توجد صفقات جديدة تقريبًا بين الولايات المتحدة والبرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية.

ارتفاع بن روبوستا

تحصل الولايات المتحدة على نحو ثلث احتياجاتها من البن من البرازيل، ويعتمد المتعاملون في السوق حاليًا على المخزون المعتمد من بورصة إنتركونتننتال، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وارتفع كذلك بن "روبوستا" بنسبة 3.9% إلى 3510 دولارات للطن.

أما السكر الخام فارتفع 0.24 سنت، أو 1.5%، إلى 16.25 سنت للرطل عند التسوية. ومع ذلك، ارتفع بنسبة 0.4% فقط خلال الأسبوع.

انخفاض أسعار السكر

وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إن مؤشر أسعار السكر انخفض للشهر الخامس على التوالي في يوليوبسبب توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند، على الرغم من علامات تعافي الطلب على واردات السكر.

