الجمعة 04 يوليو 2025
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اقتصاد

تفاصيل بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يتساءل الكثير من عملاء البنك الزراعي عن قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية في فروع البنك.

وتشمل قائمة المزايا في بطاقات البنك الزراعي ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول إمكانية الإيداع في ماكينات الصراف الآلي عبر بطاقات ميزة.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أنه يمكن بسهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM عبر بطاقة ميزة.

بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات. الحكومية

وتشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام، حيث تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال:

1- ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.

2- عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

وتضم قائمة المميزات في بطاقة ميزة الزراعي ما يلي:

مميزات بطاقة ميزة الزراعي 

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

سحب نقدي من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

لا تتطلب فتح حساب بنكي.

الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

تفعيل بطاقة  ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدة تمويل القروض بضمان الأوعية الادخارية.

وقال البنك إن مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية  تصل بحد أقصى إلى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

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