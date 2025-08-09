السبت 09 أغسطس 2025
اقتصاد

منظمة التجارة: تباطؤ متوقع في النمو لعام 2026 بسبب رسوم ترامب الجمركية

منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية

خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية في السلع في عام 2026 إلى 1.8% من التقدير السابق البالغ 2.5% بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن توقعات النمو المعدلة مدفوعة إلى حد كبير بالتوجه نحو الواردات الأمريكية، لكنها أكدت أن التوقعات تظل أقل كثيرا من تقديرات ما قبل الرسوم الجمركية البالغة 2.7%.

في أحدث تحديثاتها لتوقعات التجارة، صرّحت منظمة التجارة العالمية بأنه من المتوقع أن يكون للتغييرات الأخيرة في التعريفات الجمركية تأثير سلبي عام على آفاق التجارة العالمية.

معدلات “الرسوم الجمركية المتبادلة”

وأضافت المنظمة أنه من المتوقع أن تُثقل معدلات "الرسوم الجمركية المتبادلة" المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة في 7 أغسطس 2020 كاهل واردات الولايات المتحدة، وأن تُقلل من صادرات شركائها التجاريين في النصف الثاني من عام 2025 وعام 2026.

وتتوقع منظمة التجارة العالمية الآن نمو تجارة السلع العالمية بنسبة 0.9% في عام 2025، مُعدّلةً بذلك توقعاتها السابقة بانكماش بنسبة 0.2% التي صدرت في منتصف أبريل عقب إعلان الولايات المتحدة عن "الرسوم الجمركية المتبادلة" وتعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لبعضه.

أضافت المنظمة أن التجارة العالمية ستنمو 1.8% في العام المقبل، وهي نسبة أقل من توقعاتها السابقة عند 2.5%.

قطاع الأعمال والاستثمار وسلاسل الإمداد

في هذا الإطار، قالت المديرة العامة للمنظمة، نجوزي أوكونجو إيويالا، إن "حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ما تزال تؤثر بشدة على ثقة قطاع الأعمال والاستثمار وسلاسل الإمداد، وما زالت حالة عدم اليقين واحدة من أكثر القوى تعطيلًا في البيئة التجارية العالمية". 

ولفتت إلى أن العالم "تفادى حتى الآن الدخول في دورة أوسع من الإجراءات الانتقامية المتبادلة، والتي كان من الممكن أن تلحق ضررًا بالغًا بالتجارة العالمية".

كانت إدارة ترامب قد فرضت ما تعرف  بالرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي تتصرف بما يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وهي الهيئة التي أنشئت قبل 30 عامًا لتنظيم قواعد التجارة بين الدول، مع رفض الرسوم المرتفعة أو السياسات التفضيلية.

من جانبه، أعلن ممثل التجارة الأمريكي، جيميسون جرير، في مقال رأي نُشر هذا الأسبوع في صحيفة نيويورك تايمز، بدء مرحلة جديدة في نظام التجارة العالمي، كاتبا: "النظام الحالي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية لم يعد قابلًا للاستمرار".

منظمة التجارة العالمية: رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي

وزير التجارة الأمريكي: أتوقع حصيلة شهرية 50 مليار دولار من الرسوم الجمركية

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت خلال بضعة أشهر فقط في تأمين وصول أكبر إلى الأسواق الأجنبية، مقارنة بسنوات طويلة من مفاوضات المنظمة التي لم تثمر عن شيء.

