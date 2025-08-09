السبت 09 أغسطس 2025
اقتصاد

موعد انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

التليفون الارضي،
التليفون الارضي، فيتو

يبحث كثير من المستخدمين عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، وتنتهى خلال أيام قليلة المهلة التي حددتها  الشركة المصرية للاتصالات، لسداد  فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2025، بدون غرامة. 

سداد فاتورة التليفون الأرضي 

 وقامت  الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 أغسطس 2025.  

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.  

 وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الإشتراك عن كل شهر، بحد أقصى 11 شهرًا من بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.   

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.   

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة إلى طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا.  

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة، ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير. 

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة.  

