500 ألف جنيه حد الإيداع الشهري لبطاقات الخصم في البنك الأهلي

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن حدود الإيداع الشهرية لبطاقات الخصم المباشر(الأفراد – الشركات) عبر ماكينات الصراف الآلي.

وأوضح مسئولون في البنك الأهلي أن الحد الأقصى الشهري للإيداع: 500,000 جم.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي حول إمكانية صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة.

ومن جانبهم أكد مسؤولو البنك الأهلي بأنه يمكن للعملاء استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري فقط على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

وتقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي، حيث تشمل القائمة ما يلي:

وصلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

كما يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية.

طريقه انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم

ويتم انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم حين يصبح رصيد العميل يساوي أو يزيد عن 2،000،000 جنيه مصري (أو ما يعادله بأي عملة أجنبية) إلى 5،000،000 جنيه مصري.

وبمجرد أن يصبح العملاء مؤهلين للانضمام، سيتم تسجيلهم تلقائيًا ويقوم مدير علاقات مخصص بالاتصال بهم.

