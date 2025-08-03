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اقتصاد

البتلو يرتفع 38.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحمة، فيتو</strong>
أسعار اللحمة، فيتو

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 435.5 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيها إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 405.9 جنيه، بارتفاع 37.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيها إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة، فيتو</strong>
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة البتلو 

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 442.8 جنيه في الأسواق، بارتفاع 9 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 360 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

 

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

 بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 428.5 جنيه، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بارتفاع 38.5 جنيه عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 340 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

<strong>أسعار اللحمة، فيتو</strong>
أسعار اللحمة، فيتو

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 372.6 جنيه، بانخفاض 13 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 260 جنيهًا و400 جنيه.

 

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 410 جنيهات في الأسواق، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<strong>أسعار اللحمة، فيتو</strong>
أسعار اللحمة، فيتو

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 407.9 جنيه في الأسواق، بارتفاع 43.5 جنيه عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 360 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

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