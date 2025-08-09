تفاصيل الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية.. بدء سحب الكراسات اليوم.. مزايا بعد التخرج تشمل خدمات اجتماعية وحوافز للمتفوقين.. وهذه إجراءات وشروط التقديم

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، عن بدء قبول دفعة جديدة من الطلبة ذكور وإناث للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للعام الدراسي 2025-2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمي، وفق الشروط المقررة.



وأكدت وزارة الداخلية، أن ذلك في إطار خطة الوزارة لدعم المنظومة الصحية بهيئة الشرطة بكوادر فنية مؤهلة قادرة على تقديم الدعم الطبي بكفاءة عالية.

شروط القبول المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وأوضحت وزارة الداخلية ، شروط التقديم فى المعهد الفنى الصحى الشرطى 2025

1. أن يكون المتقدم مصري ومن أبوين مصريين دون تجنس.

2. العمر من 18 حتى 25 سنة في 1 أكتوبر 2025.

3. الطول والوزن: 165 سم للذكور، 160 سم للإناث، مع تناسق الوزن (الوزن = الطول - 100 ± 10 كجم).

4. المؤهل الدراسي: مجموع لا يقل عن 60% بالثانوية العامة أو الأزهرية علمي، و65% في اللغة الإنجليزية.

5. الموقف من التجنيد: تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي للذكور.

6. السمعة والسلوك: حسن السير والسلوك، وعدم صدور أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف.

7. اللياقة الطبية: اجتياز الكشف الطبي والنفسي، وتقديم أشعة صدر حديثة.

8. الحالة الاجتماعية: غير متزوج، والتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

9. الالتزام الوظيفي: العمل بأي موقع شرطى تحدده الوزارة بعد التخرج.

إجراءات ومواعيد التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وشرحت وزارة الداخلية، إجراءات ومواعيد التقديم فى المعهد الفنى الصحى الشرطى 2025؛ سحب كراسات التقديم من السبت 9 أغسطس حتى الأربعاء 10 سبتمبر 2025 من مستشفيات الشرطة بمدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط.

مواعيد تسليم كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

وأكدت وزارة الداخلية ، أن مواعيد تسليم كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية لعام 2025، تكون بداية من الإثنين 11 أغسطس حتى السبت 13 سبتمبر 2025 بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.



مدة الدراسة فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

مدة الدراسة عامان، تسبقها فترة إعداد أساسي 3 أشهر بإقامة داخلية.

نظام الدراسة والمزايا فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

الالتزام بالزي الشرطي والانضباط السلوكي.

الحصول على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ودرجة معاون أمن ثالث مع التدرج في الرتب.

دراسة نفس المناهج المقررة من وزارة التعليم العالي.

مكافآت مالية شهرية، وتفاصيل الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية.. بدء سحب الكراسات اليوم.. مزايا بعد التخرج تشمل خدمات اجتماعية وحوافز للمتفوقين وهذه إجراءات وشروط التقديم .

في حال الانسحاب أو الفصل، يتحمل الطالب وولي أمره تكاليف الدراسة والمكافآت.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع الراغبين في الالتحاق سرعة التقديم خلال المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالشروط والتعليمات المعلنة.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للعام الدراسي الجديد 2025-2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي)، ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لدعم المنظومة الصحية بهيئة الشرطة بكوادر فنية مؤهلة.

