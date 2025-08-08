السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو عن مزاولة مهنة "منادي سيارات" بدون ترخيص بالقاهرة

صورة المتهم، فيتو
صورة المتهم، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من آخر يمارس مهنة منادي سيارات دون ترخيص، ويُجبره على دفع رسوم مالية غير قانونية مقابل ركن سيارته بإحدى مناطق القاهرة.

وأوضحت التحريات الأمنية أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المشكو في حقه، وهو عاطل له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعقب استدعائه ومواجهته بالأدلة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردتْ، مؤكدًا مزاولته المهنة بدون ترخيص وفرض رسوم مالية على المواطنين دون وجه حق.

ضبط تاجر فراخ اعتدى على طالب في قنا

ضبط عنصرين شديدي الخطورة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم بحقه.

