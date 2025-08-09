السبت 09 أغسطس 2025
حالة المرور اليوم، كثافة خانقة بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة رغم الإجازة

حالة المرور اليوم: انتظام حركة السيارات فى القاهرة والجيزة

 شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، كثافات مرورية متفاوتة، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور فى الشوارع والميادين لضبط حركة السير والتصدي لأية مخالفات.

فى محافظة القاهرة، شهد الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري 6 أكتوبر، سيولة مرورية واضحة، أما ميادين رمسيس والتحرير وعبد المنعم رياض والشوارع المحيطة بها، فقد شهدت كثافات مرورية متوسطة وتباطأت حركة السير بها.. أما بالنسبة لكورنيش النيل، فقد انتظمت الحركة به وإن كان الاتجاه المؤدي إلى وسط البلد، شهد بعض الكثافات المتحركة.

أما فى محافظة الجيزة، فقد شهدت سيولة مرورية واضحة خصوصا فى مناطق 6 أكتوبر والمحور، وشارع فيصل الرئيسي، وشارعي التحرير والسودان.. أما فى شارع الهرم وميدان الجيزة، فقد ظهرت بعض الكثافات المرورية بسبب الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مترو الأنفاق الجديدة.


من جانبها، دفعت  الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة على المحاور الرئيسية والسريعة، تحسبًا لأي طارئ، مع استمرار تشغيل الخط الساخن 01221110000 لاستقبال بلاغات المواطنين ومتابعة الأعطال والحوادث على مدار اليوم.

