كشفت وزارة الداخلية، عن أماكن سحب كراسات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي الجديد 2025-2026.



أماكن سحب كراسات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وأوضحت وزارة الداخلية: يبدأ سحب كراسات التقديم من السبت 9 أغسطس حتى الأربعاء 10 سبتمبر 2025 من مستشفيات الشرطة، وذلك فى مدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط.

التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وأضافت وزارة الداخلية: يتم تسليم الكراسات بعد الاستيفاء من الإثنين 11 أغسطس حتى السبت 13 سبتمبر 2025 بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.



وأهابت وزارة الداخلية بجميع الراغبين في الالتحاق سرعة التقديم خلال المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالشروط والتعليمات المعلنة.

كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للعام الدراسي الجديد 2025-2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي)، ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لدعم المنظومة الصحية بهيئة الشرطة بكوادر فنية مؤهلة.

