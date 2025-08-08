الجمعة 08 أغسطس 2025
القبض على حداد بتهمة تحطيم أجزاء من سور المترو لسرقته بالإسكندرية (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على حداد لمحاولته تحطيم أجزاء من سور المترو لسرقة القطع الحديدية منه بمنطقة العصافرة بـ الإسكندرية.

فيديو تحطيم أجزاء من سور المترو لسرقته بالإسكندرية

كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة تحطيم أجزاء من سور المترو لسرقة القطع الحديدية منه بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة تحطيم أجزاء من سور المترو لسرقة القطع الحديدية منه بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أغسطس وحال محاولة الظاهر بمقطع الفيديو سرقة القطع الحديدية الخاصة بسور هيئة السكة الحديد سابقًا وحاليًا تابع لإحدى الشركات بالمنتزه، ولم يتمكن من ذلك وانصرف.


وتمكن رجال الأمن من تحديده وضبطه (حداد "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه).

 

 

وبمواجهته اعترف بشروعه في سرقة القطع الحديدية لبيعها والتربح منها إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

