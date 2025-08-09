الإسماعيلي يطوي صفحة الماضي في مستهل مشواره بالدوري بمواجهة بتروجيت

الدوري المصري، يلتقي فريق الإسماعيلي أمام بتروجيت، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في أولى جولات الدوري بإستاد الإسماعيلية.

ويقود الإسماعيلي، الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي، الذي أعلن ضم كل من:

قائمة الإصابات تضم 4 لاعبين

ويغيب عن لقاء الإسماعيلي مع بتروجيت في افتتاحية الدوري الممتاز اليوم السبت للإصابة كل من حاتم سكر وأحمد أيمن ومحمد عبد السميع وخالد النبريص.



نصر أبو الحسن اجتمع مع اللاعبين

فيما عقد نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي اجتماعًا مع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم، في وجود الجهاز الفني بقيادة الجزائري ميلود حمدي وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز أمام بتروجيت بإستاد الإسماعيلية في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

كما تعهد مسؤولو الإسماعيلي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمنحهم مكافأة إجادة إذا نجحوا في تحقيق الفوز على نظرائهم بتروجيت عند مواجهتم التاسعة مساء اليوم بإستاد الإسماعيلية في افتتاحية الدوري الممتاز.

فيما تعاقد فريق بتروجيت مع 10 صفقات جديدة بدأها بالحارس عبد الكافى رجب حارس مرمى وادي دجلة، الإثيوبى إيمانويل تارفا مدافع سان جورج الإثيوبى، ومحمود مرسى لاعب إيسترن كومباني، وبركات حجاج من سموحة، وأمادو باه من المصري، وعمر رضا من فاركو، والنيجيري أوتشي سباستين مهاجم أكوا يونايتد، النيجيري رشيد أحمد من زد، وأخيرا الثنائي مصطفى البدري سمير محمد من الأهلي.



ويسعى سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجيت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوي من أجل بداية قوية للموسم الجديد، خاصة الصفقات الجديدة، بعدما رفض في التفريط في أي لاعب خلال هذه الفترة والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادي رياض.

