السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسماعيلي يطوي صفحة الماضي في مستهل مشواره بالدوري بمواجهة بتروجيت

الاسماعيلي،فيتو
الاسماعيلي،فيتو

الدوري المصري، يلتقي فريق الإسماعيلي أمام بتروجيت، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في أولى جولات الدوري  بإستاد الإسماعيلية.

ويقود الإسماعيلي، الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي، الذي أعلن ضم كل من:

 

قائمة الإصابات تضم 4 لاعبين 

ويغيب عن لقاء الإسماعيلي مع بتروجيت في افتتاحية الدوري الممتاز اليوم السبت للإصابة كل من حاتم سكر وأحمد أيمن ومحمد عبد السميع وخالد النبريص.


نصر أبو الحسن اجتمع مع اللاعبين

فيما عقد نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي اجتماعًا مع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم، في وجود الجهاز الفني بقيادة الجزائري ميلود حمدي وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز أمام بتروجيت بإستاد الإسماعيلية في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

كما تعهد مسؤولو الإسماعيلي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمنحهم مكافأة إجادة إذا نجحوا في تحقيق الفوز على نظرائهم بتروجيت عند مواجهتم التاسعة مساء اليوم بإستاد الإسماعيلية في افتتاحية الدوري الممتاز.

فيما تعاقد فريق بتروجيت مع 10 صفقات جديدة بدأها بالحارس عبد الكافى رجب حارس مرمى وادي دجلة، الإثيوبى إيمانويل تارفا مدافع سان جورج الإثيوبى، ومحمود مرسى لاعب إيسترن كومباني، وبركات حجاج من سموحة، وأمادو باه من المصري، وعمر رضا من فاركو، والنيجيري أوتشي سباستين مهاجم أكوا يونايتد، النيجيري رشيد أحمد من زد، وأخيرا الثنائي مصطفى البدري سمير محمد من الأهلي.


ويسعى سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجيت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوي من أجل بداية قوية للموسم الجديد، خاصة الصفقات الجديدة، بعدما رفض في التفريط في أي لاعب خلال هذه الفترة والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادي رياض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدوري الممتاز فريق الاسماعيلي محمد عبد السميع

مواد متعلقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

أول تعليق لـ يانيك بعد فوز الزمالك على سيراميكا في أولى جولات الدوري

القائمة الأولى لسموحة في الدوري الجديد لمواجهة طلائع الجيش

طارق مجدي يدير مباراة الأهلي ومودرن، حكام الجولة الأولى من الدوري المصري

تقارير تصدم النصر السعودي في صفقة نجم برينتفورد الإنجليزي

مارتينيز يودع زملاءه ببرشلونة بعد اقتراب انضمامه للنصر السعودي (فيديو)

مع انطلاق النسخة الـ 67، تعرف على المواسم الملغاة بالدوري المصري

قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري

الأكثر قراءة

أول صورة لطبيبة قصر العيني بعد وفاتها بشكل مفاجئ أثناء العمل وجمال شعبان يكشف السبب

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والكانتلوب والعنب يواصل انخفاضه

عودة الموجة الحارة بقوة، تحذير شديد من حالة الطقس اليوم السبت

موظف صغير "ما بيعرفش عربي"، ساويرس يسخر من "يوتيوب" بعد حذف فيديو إبراهيم عيسى عن حماس

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

اشتغلت "شفتين" بدون أكل، وفاة طبيبة شابة بشكل مفاجئ أثناء عملها بـ"قصر العيني"

بعد الفوز أمام سيراميكا كليوباترا، موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads