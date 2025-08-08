قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026 في النسخة 67 بنظامها الجديد بمشاركة 21 فريقًا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

أفضل 10 هدافين محليين

1 - حسن الشاذلي (الترسانة - 173 هدفًا)

2 – حسام حسن (الأهلي ’ الزمالك ’ المصري ’ الترسانة - 168 هدفًا)

3 - عبد الله السعيد (الإسماعيلي ’ الأهلي ’ بيراميدز ’ الزمالك - 129هدفًا)

4 – سيد الضظوي (المصري ’ الأهلي - 127 هدفًا)

5 – مصطفى رياض (الترسانة - 122 هدفًا)

6 – محمود الخطيب (الأهلي - 109 أهداف)

7 – أحمد الكأس (الأولمبي ’ الزمالك ’ الاتحاد السكندري - 107 أهداف)

8 – محمد أبو تريكة (الترسانة ’ الأهلي - 106 أهداف)

9 – جمال عبد الحميد (الأهلي ’ الزمالك - 101 هدف)

10 – حمدي عبد الفتاح (الترسانة – 92 هدفًا)

10 - أحمد علي كامل (الإسماعيلي ’ الزمالك ’ المقاولون العرب ’ إنبي ’ البنك الأهلي - 92 هدفًا).

أفضل 10 هدافين أجانب

1 - الغاني جون أنتوي (الإسماعيلي – الأهلي – المقاصة - 77 هدفًا)

2 - الغاني بابا أركو (طلائع الجيش ’ المقاولون ’ سموحة ’ الإنتاج الحربي - 61 هدفًا)

3 - النيجيري بوبا مينسواه (اتحاد الشرطة ’ المقاولون ’ الجونة ’ إنبي ’ الداخلية ’ المصري ’ أسمنت أسيوط - 57 هدفًا)

4 – السيراليوني تشيرنو مانساري (القناة ’ الأهلي ’ الاتحاد السكندري ’ الألمونيوم - 54 هدفًا)

5 – الغاني أحمد فليكس (الأهلي ’ الزمالك – 52 هدفًا)

6 – التونسي سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب ’ الزمالك – 51 هدفًا)

7 - – الإثيوبي شيمليس بيكلي (بتروجت - المقاصة - 46 هدفًا)

8 – الإيفواري فينسنت دي فونيه (إنبي ’ حرس الحدود – 41 هدفًا)

9 – البوركيني إيريك تراوري (أسوان - بيراميدز – الإسماعيلي - 37 هدفًا)

10 – البوركيني محمد كوفي (بتروجت – الزمالك ’ المصري ’ سموحة – 36 هدفًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.