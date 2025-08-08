قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري
تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026 في النسخة 67 بنظامها الجديد بمشاركة 21 فريقًا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.
أفضل 10 هدافين محليين
1 - حسن الشاذلي (الترسانة - 173 هدفًا)
2 – حسام حسن (الأهلي ’ الزمالك ’ المصري ’ الترسانة - 168 هدفًا)
3 - عبد الله السعيد (الإسماعيلي ’ الأهلي ’ بيراميدز ’ الزمالك - 129هدفًا)
4 – سيد الضظوي (المصري ’ الأهلي - 127 هدفًا)
5 – مصطفى رياض (الترسانة - 122 هدفًا)
6 – محمود الخطيب (الأهلي - 109 أهداف)
7 – أحمد الكأس (الأولمبي ’ الزمالك ’ الاتحاد السكندري - 107 أهداف)
8 – محمد أبو تريكة (الترسانة ’ الأهلي - 106 أهداف)
9 – جمال عبد الحميد (الأهلي ’ الزمالك - 101 هدف)
10 – حمدي عبد الفتاح (الترسانة – 92 هدفًا)
10 - أحمد علي كامل (الإسماعيلي ’ الزمالك ’ المقاولون العرب ’ إنبي ’ البنك الأهلي - 92 هدفًا).
أفضل 10 هدافين أجانب
1 - الغاني جون أنتوي (الإسماعيلي – الأهلي – المقاصة - 77 هدفًا)
2 - الغاني بابا أركو (طلائع الجيش ’ المقاولون ’ سموحة ’ الإنتاج الحربي - 61 هدفًا)
3 - النيجيري بوبا مينسواه (اتحاد الشرطة ’ المقاولون ’ الجونة ’ إنبي ’ الداخلية ’ المصري ’ أسمنت أسيوط - 57 هدفًا)
4 – السيراليوني تشيرنو مانساري (القناة ’ الأهلي ’ الاتحاد السكندري ’ الألمونيوم - 54 هدفًا)
5 – الغاني أحمد فليكس (الأهلي ’ الزمالك – 52 هدفًا)
6 – التونسي سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب ’ الزمالك – 51 هدفًا)
7 - – الإثيوبي شيمليس بيكلي (بتروجت - المقاصة - 46 هدفًا)
8 – الإيفواري فينسنت دي فونيه (إنبي ’ حرس الحدود – 41 هدفًا)
9 – البوركيني إيريك تراوري (أسوان - بيراميدز – الإسماعيلي - 37 هدفًا)
10 – البوركيني محمد كوفي (بتروجت – الزمالك ’ المصري ’ سموحة – 36 هدفًا).
