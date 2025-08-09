تشمل سلاح حماس وإدارة القطاع، وكالة أمريكية تكشف تفاصيل صفقة مصر وقطر لإنهاء حرب غزة

كشفت مصادر عربية مطلعة، اليوم الجمعة، أن وسطاء من مصر وقطر يعملون على صياغة إطار جديد لصفقة تنهي العدوان الإسرائيلي على غزة.

صفقة مصر وقطر لإنهاء العدوان على غزة

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن المصادر العربية قولها، أن الصفقة التي تعمل عليها مصر وقطر، تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في القطاع الأحياء والأموات على حد سواء، مقابل إنهاء الحرب على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وقال مصدران مطلعان على سير المحادثات الجارية برعاية مصر وقطر، أن الصفقة الجديدة لا تزال قيد التفاوض، فيما فشلت عدة جولات سابقة في إتمام اتفاق بين الاحتلال وحماس لوقف القتال في القطاع.

وأكد المصدران لوكالة أسوشيتد برس، أن جهود التوصل إلى اتفاق جديد لـ وقف إطلاق النار برعاية مصر وقطر تحظى بدعم كبرى الدول الخليجية، التي باتت تخشى مزيدًا من زعزعة الاستقرار في حال قامت جيش الحرب الإسرائيلي باحتلال غزة بالكامل.

مقترح وسطاء مصر وقطر المتعلق بسلاح حماس وإدارة القطاع

هذا وأشارت "أسوشيتد برس"، أن إطار المقترح يشمل معالجة الخلاف بشأن سلاح حماس، إذ يطالب الاحتلال بنزع سلاح المقاومة بالكامل فيما ترفض الأخيرة ذلك.

سلاح حماس، فيتو

وقالت الوكالة، إن المقترح المصري القطري يبحث صيغة "تجميد السلاح" بشكل يسمح لحركة حماس بالاحتفاظ بالسلاح دون استخدامه، إلى جانب تخلي الحركة عن الحكم في غزة.

كما ينص المقترح الذي يرعاه وسطاء من مصر وقطر، على تولي لجنة فلسطينية – عربية إدارة غزة والإشراف على إعادة الإعمار، إلى حين تشكيل إدارة فلسطينية وقوة شرطة جديدة يتم تدريبها على يد حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، على أن تتسلم هذه القوة إدارة القطاع لاحقًا، فيما لا يزال من غير الواضح الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية.

وذكر أحد المسؤولين العربيين للوكالة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أُطلعت على الخطوط العريضة لإطار المقترح. فيما قال قيادي في حماس، إن الحركة لم تتسلم تفاصيل هذه الجهود بعد.

يأتي التحرك المصري القطري، في ظل تصاعد التوتر في قطاع غزة، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر، على مقترح نتنياهو باحتلال كامل للقطاع، يبدأ من مدينة غزة، ورصدت الأقمار الصناعية صورًا لحشد آليات عسكرية إسرائيلية كبيرة تمهيدًا لتنفيذ المقترح.

