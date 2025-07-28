الإثنين 28 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيس وزراء فلسطين: ندعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بغزة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الاثنين أمام مؤتمر حل الدولتين:يجب ألا يحكم على الشعب الفلسطيني بالتشريد والتهجير، وندعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بغزة.

رئيس وزراء فلسطين: ندعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بغزة

وأضاف محمد مصطفى:  يجب أن نعمل على تنفيذ حل الدولتين  و يجب أن يتم وقف إطلاق النار بغزة  وعلى حماس تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية  وعلى إسرائيل التوقف فورا عن سياسة التجويع في غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، أمام مؤتمر حل الدولتين: إن  النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يحصد الأرواح.

الأمين العام للأمم المتحدة: ضم إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني والوضع بغزة لا يحتمل

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: حل الدولتين بات الآن أبعد من أي وقت ماضى والوضع وصل إلى الانهيار وحل الدولتين يجب أن يتحقق.

وتابع:  ضم إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني والوضع بغزة لا يحتمل والأعمال الأحادية التي تقوض حل الدولتين مرفوضة تماما ويجب أن يكون هذا المؤتمر نقطة حاسمة لإنهاء الاحتلال.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين:  يجب أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين.

بدء مؤتمر حل الدولتين في نيويورك 

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي:  يجب أن نتمكن من الانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

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إسرائيل مصر غزة السلطة الفلسطينية

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