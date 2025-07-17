أكسيوس: مصر وقطر وأمريكا قدموا لإسرائيل وحــماس مقترحا جديدا لوقف الحرب

ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الخميس، أن مصر وقطر والولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وحــماس مقترحا جديدا محدثا لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

مفاوضات الدوحة بين حماس وإسرائيل

وفي السياق ذاته نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئولين إسرائيليين قولهم: إن المجلس الوزاري بهيئته المصغرة سيجتمع اليوم لبحث آخر تطورات محادثات الصفقة.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون: تل أبيب قدمت للوسطاء اليوم خرائط محدثة تظهر انسحابا واسعا لـ جيش الاحتلال من محور موراج.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن الديناميكية في محادثات الدوحة إيجابية ولا تزال هناك حاجة لتقليص الفجوات بين الأطراف.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن حركة حماس وافقت على الخريطة الجديدة التي عرضتها إسرائيل في الدوحة، التي سينسحب بموجبها الجيش من محور موراج بين خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح

ووفقا لخريطة الانسحاب الإسرائيلية، ستبقى القوات الإسرائيلية بعمق 1.2 كيلومتر شمال محور فيلادلفيا، و1.1 كيلومتر في شمال وشرق غزة.

ونقلت صحيفة الجيروزليم بوست الإسرائيلية عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله لصحيفة واشنطن بوست: "لم يعد التركيز منصبا على محور موراج؛ بل على الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح. هذا هو محور النقاشات حاليًا".

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