الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار بغزة ولدينا العديد من الأدوات

تامي بروس، فيتو
تامي بروس، فيتو

أفادت شبكة “سي إن إن ” الأمريكية، نقلا عن تامي بروس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قولها: “كان لدينا وقف إطلاق نار مكننا من إدخال مساعدات لكن حماس خرقته”.

وأضافت أنه أمام ترامب وويتكوف العديد من الأدوات والخيارات والشركاء.

كما أشارت إلى أنهم يعملون مع قطر ومصر فهم أذكياء ومهرة وأتوقع تحقيق بعض النجاح.

وقبل وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها، أن واشنطن ملتزمة بدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الذي يعاني من حرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.

ومن جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة،: “عقدنا لقاءات في البيت الأبيض مع مسئولين من الإدارة الأمريكية”.

وجاء في بيان عائلات الأسرى: طالبنا المسئولين الأمريكيين بمواصلة التفاوض حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية، وطالبوا الرئيس ترامب بمواصلة الجهود وممارسة الضغط لإيجاد حل.

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حركة حماس ، زاعما أنه يظهر عدم رغبتها في التوصل لاتفاق بشأن غزة.

تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار 

وادعى ويتكوف، أن حماس تبدو غير منسقة ولا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، مضيفا:  وسندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الأسرى إلى ديارهم. 

وواصل ويتكوف مزاعمه: من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية ونحن مصممون على إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة.

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إطلاق النار في قطاع غزة الخارجية الأمريكية المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس حركة حماس حماس

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