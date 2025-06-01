الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

بيان مصري قطري عاجل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أكدت مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة اعتزامهما تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات، بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن  الرهائن.

 كما دعت  مصر وقطر إلى ضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسئولية، ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة بقطاع غزة ، بما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة.

 

وتواصل جمهورية مصر العربية ودولة قطر جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة ارتكازًا على مقترح المبعوث الأمريكي "ويتكوف" وبما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح.

 

كما تتطلع الدولتان لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة لمدة ٦٠ يومًا تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وبما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بما يضمن التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بغزة، وصولًا لإنهاء الحرب بشكل كامل والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقًا للخطة التى اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة فى ٤ مارس ٢٠٢٥.

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مصر وقطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار غزة استئناف المفاوضات غير المباشرة

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