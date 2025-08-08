الجمعة 08 أغسطس 2025
تصاعد الجدل في واشنطن حول خطة إسرائيل لاحتلال غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

تصاعدت حالة من الجدل في واشنطن حول خطة إسرائيل لاحتلال غزة، إذ أبدى عدد من الجمهوريين تساؤلات وانتقادات، فيما عبر ديمقراطيون مؤيدون لإسرائيل عن معارضة غير مسبوقة لهذه الخطوة.

وبحسب تقارير إخبارية، تأتي هذه الانقسامات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في غزة، وتراجع التأييد الشعبي الأمريكي لإسرائيل. 

وحذر مشرعون متعاطفون مع تل أبيب من أن العملية قد تتحول إلى "كابوس لوجستي" يفاقم عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، وفقا لموقع "أكسيوس".

 

وفي سياق آخر، قال مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، أن خطة إسرائيل لاحتلال غزة بأكملها خاطئة.

وتابع رئيس الوزراء الكندي: الخطة الإسرائيلية ستعرض حياة الرهائن لخطر أكبر.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، مساء اليوم الجمعة إن حكومة بنيامين نتنياهو تخسر أوروبا بالكامل.

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، أضاف وزير الخارجية الهولندي: نقف مع إسرائيل لكن ليس مع سياسة الحكومة الحالية.

خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الهولندي إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في قطاع غزة "خطوة خاطئة".

وأضاف فيلدكامب، عبر منصة "إكس": "خطة حكومة (بنيامين) نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة.. الوضع الإنساني كارثي ويتطلب تحسينًا فوريًا.. ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضًا على عودة المحتجزين".

فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة.

