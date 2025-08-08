الجمعة 08 أغسطس 2025
خارج الحدود

36 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 36 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 61,330 شهيدا و152,359 مصابا.


وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أمس الخميس إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197  حالة وفاة، من بينهم 96  طفلًا". 

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

