رئيس الوزراء الكندي: خطة إسرائيل لاحتلال غزة بأكملها خاطئة

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء اليوم الجمعة، إن خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي لـ احتلال قطاع غزة، بأكملها خاطئة.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "الخطة الإسرائيلية ستعرض حياة الأسرى لخطر أكبر".     

حل الدولتين الطريق الوحيد للسلام المستدام بالمنطقة

وقال رئيس المجلس الأوروبي مساء اليوم الجمعة، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام طويل الأمد للسلام والأمن في إسرائيل والمنطقة.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي: لا يزال الوضع في غزة مأساويا ولن يؤدي قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة إلا إلى تفاقمه.. عملية إسرائيل بغزة وتوسيع المستوطنات بالضفة والتجويع انتهاك للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.. يجب أن يكون لقرار إسرائيل الاستيلاء على غزة عواقب على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل".

وتابع رئيس المجلس الأوروبي: أحث الحكومة الإسرائيلية بشدة على إعادة النظر في قرارها الاستيلاء على مدينة غزة.

خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في قطاع غزة

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، مساء اليوم الجمعة إن حكومة بنيامين نتنياهو تخسر أوروبا بالكامل.

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، أضاف وزير الخارجية الهولندي: نقف مع إسرائيل لكن ليس مع سياسة الحكومة الحالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الهولندي إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في قطاع غزة "خطوة خاطئة".

وأضاف فيلدكامب، عبر منصة "إكس": "خطة حكومة (بنيامين) نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة.. الوضع الإنساني كارثي ويتطلب تحسينًا فوريًا.. ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضًا على عودة المحتجزين".

فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة.

