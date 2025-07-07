البيت الأبيض: مصر وقطر شريكان موثوقان ونثمن دورهما في محادثات إنهاء حرب غزة

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد لقاء قريب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن "وقف الحرب وعودة جميع المحتجزين يمثلان أولوية قصوى" ضمن تحركات الإدارة الأمريكية.

الوساطة المصرية القطرية لإنهاء حرب غزة

وأشاد البيت الأبيض بالدور الفاعل للوساطتين المصرية والقطرية، ووصفت البلدين بأنهما "شريكان مفيدان وموثوقان" في مساعي إحلال السلام وإنهاء حرب غزة.

ترامب يعيد ترتيب أوراق الأزمة: الأولوية لوقف إطلاق النار وعودة الأسرى

وأوضح بيان البيت الأبيض أن "ترامب يولي اهتمامًا كبيرًا بإنهاء الحرب في غزة، ويرى أن تحقيق صفقة تبادل الأسرى تمهّد لوقف القتال وخلق فرصة سياسية لتثبيت التهدئة".

وأكد مسؤول أمريكي رفيع أن الاجتماع المرتقب بين ترامب ونتنياهو "سيكون حاسمًا لتحديد الخطوات التالية"، مضيفًا:"ترامب لديه القدرة على التأثير المباشر في المشهد السياسي الإسرائيلي والدولي، ونأمل أن يستثمر ذلك في تسريع الحل".

الدوحة في قلب الوساطة: ويتكوف يزور قطر هذا الأسبوع

بالتوازي مع جهود ترامب، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ويتكوف سيتوجه هذا الأسبوع إلى الدوحة لعقد اجتماعات مع الوسطاء القطريين والمصريين، في محاولة لدفع عجلة المفاوضات المعقدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي:"نعمل مع شركائنا في قطر ومصر، الذين كانوا مفيدين للغاية، من أجل التوصل لاتفاق يُنهي الصراع ويحقق الأمن للمنطقة".

وأضاف أن "واشنطن تدعم بقوة أي جهود إقليمية ودولية تؤدي إلى وقف التصعيد وإنقاذ أرواح المدنيين".

إسرائيل تواجه تعارضًا في الأولويات: الحرب أم الصفقة؟

في سياق متصل، تعيش إسرائيل انقسامًا داخليًا متزايدًا بين أهداف الحرب ومطالب الرأي العام بإعادة الأسرى. فقد صرّح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك "تضاربًا بين استكمال العملية العسكرية ضد حماس، وبين استعادة الأسرى المحتجزين"، وهو ما دفع الحكومة إلى النظر بجدية في خيار الصفقة.

واشنطن تحذر من التصعيد وتدفع نحو حل سياسي

أكد البيت الأبيض أن "استمرار الحرب دون أفق سياسي واضح يُهدد بإشعال الإقليم"، داعيًا كل الأطراف إلى اغتنام الفرصة الحالية لتثبيت الهدوء، خصوصًا في ظل الضغط الدولي المتزايد.

وختم البيان بالقول:"نعمل بشكل نشط مع حلفائنا للضغط على كل الأطراف من أجل التوصل لاتفاق، وتجنيب غزة مزيدًا من الدمار والمعاناة".

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