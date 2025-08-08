الأطباء: صرف معاش اتحاد المهن الطبية مستمر لجميع الأعضاء دون استثناء

أكد الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن النقابة تلقت العديد من التعليقات والرسائل على صفحة النقابة عن ماهية إيقاف صرف معاش اتحاد المهن الطبية، وتواصل مع د. أبو بكر القاضي أمين عام مساعد الإتحاد وأمين صندوق نقابة الأطباء الذي نفى تمامًا هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأشار أبو بكر القاضي إلى أن ما تم تداوله مؤخرا من شائعات تزعم أن معاش اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء – أطباء الأسنان – الأطباء البيطريين – الصيادلة)، لن يُصرف للأعضاء الذين تجاوزوا السبعين عاما، هو ادعاء عار تماما من الصحة.

وأكد الشيخ أن صرف المعاش سيستمر لجميع المستحقين، بمن فيهم من تجاوز هذا العمر، بانتظام ودون أي تأخير أو انقطاع، مشددا على أن الاتحاد يحرص كل الحرص على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه جميع أعضائه، إيمانا بأن المعاش لا يمكن المساس به، وهو ثمرة سنوات طويلة من العطاء والعمل الجاد.

كما أشار د. اسامه عبدالحي رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء إلى أن الاتحاد يكنّ كل الاحترام والتقدير لشيوخ المهنة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع ورفع راية المهنة، مؤكدًا أن رعايتهم وصون حقوقهم واجب أصيل على الجميع، وأن ما قدّموه من جهد وعطاء سيظل محفورًا في وجدان المهنة، وسيبقى الاتحاد سندًا وداعما لهم في كل مراحل حياتهم.

