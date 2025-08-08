الجمعة 08 أغسطس 2025
محافظات

ندوات لنشر ثقافة الصحة المهنية بجامعة الزقازيق

ندوات بجامعة الزقازيق
ندوات بجامعة الزقازيق

عقدت مديرية العمل بمحافظة الشرقية سلسلة ندوات للسلامة والصحة المهنية بالجهاز الإداري والخدمات المعاونة بقطاع التعليم العالي، بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وذلك بالتزامن مع اعتماد وزارة العمل للملف الوطني للسلامة والصحة المهنية واستعدادا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لـنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات بكافة القطاعات وتحت رعاية محمد جبران وزير العمل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وجاءت الندوات بحضور الدكتور محمود عطية عميد كلية الزراعة جامعة الزقازيق والدكتور احمد شاكر وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور اكمل سليم مدير عام الكلية والدكتورخالد وهدان وكيل الكلية لشئون الطلاب الدكتورعبد الرحمن استاذ علوم الاغذية ومراجع بهيئة الجودة والكيميائي إيهاب عسكرمفتش مكتب السلامة بالزقازيق والمهندسة إيمان كمال  مهندس السلامة ومسئول التوعية والإعلام  بإدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية.

مشاركة 119 من رؤساء الاقسام 

وذلك أيضا بمشاركة 119 من ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومسئولي السلامة والصحة المهنية والعاملين الإداريين والخدمات المعاونة بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق يشارك أيضا 19 كلية بجامعة الزقازيق وهو ما يجرى فى إطار  مبادرة "سلامتك تهمنا"والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة بوزارة العمل بكافة أنحاء مصرنا الغالية، والتي تنفذها مديرية العمل بالشرقية بالتنسيق مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق.  

والتى سيمتد العمل بها على مدار شهرين متتاليين خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى 25 أغسطس 2025 بمقر 19 كلية بجامعة الزقازيق، وذلك في إطار البروتوكول الموقع  بين مديرية العمل بمحافظة الشرقية وجامعة الزقازيق لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بقطاع التعليم العالي 

ألقى الدكتور محمود عطية عميد كلية الزراعة  جامعة الزقازيق ثم كلمة ترحيبية، والتى ثمن فيها  جهود وزارة العمل ومديرياتها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وأن مثل هذه الندوات المتخصصة وما تقدمه من معلومات قيمة وبالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من مسئولي السلامة والصحة المهنية، تعد خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح المفاهيم بشأن السلامة واشتراطاتها 

 ثم بدأت المحاضرات في تمام العاشرة والنصف صباحا ، حيث جاءت  محاضرة الأولى من الساعة 10.35ص:11.35ص، وهى من المحاضرات علمية متخصصة، والتى ألقاها الكيميائي إيهاب عسكرمفتش مكتب السلامة بالزقازيق، وكانت بعنوان مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها وأنواعها .

 وبعدها ألقت المحاضرة  الثانية المهندسة إيمان كمال مهندس السلامة ومسئول التوعية والإعلام بإدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية وذلك من الساعة 11.40ص:12.30ص والتى حملت عنوان المخاطر الموجودة ببيئة العمل وطرق السيطرة عليها وتخلل المحاضرتين بعض المداخلات من الحضور للاستفسار عن بعض المفاهيم والممارسات الخاطئة في تطبيق السلامة والصحة المهنية.

