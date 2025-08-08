الجمعة 08 أغسطس 2025
وزير الصحة يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق الكريمات

حادث طريق الكريمات
حادث طريق الكريمات
 وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية العاجلة لكافة مصابي حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمقطورة، والذي وقع صباح الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي "الكريمات – بني سويف".

ووجه وزير الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير أكياس الدم والأدوية اللازمة، والتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات. 

وكشف مصدر مسئول أن الحصيلة الأولية للحادث أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين، ومعظم الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وجروح سطحية.

