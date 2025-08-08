نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالسويس ويوجه بتطوير الخدمات الصحية

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة السويس، في إطار جولة ميدانية تضمنت متابعة مركزية من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، بمشاركة 50 مشرفًا من الإدارات المركزية للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ومكاتب الصحة.

تعزيز المنظومة الصحية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتعزيز المنظومة الصحية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الطبية بالمحافظات، للوقوف على تحديات العمل وضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ومتابعتها.

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن نائب الوزير بدأ جولته بزيارة مركز طب أسرة التوفيق، حيث تفقد أقسام طب الأسرة والأطفال، الأشعة، الأسنان، المعمل، ومبادرات الصحة العامة. كما تابع نسب تغطية التطعيمات الروتينية، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات، موصيًا بزيادة عدد مقدمي خدمات المبادرات الصحية.

وأضاف عبدالغفار أن الجولة شملت زيارة وحدة طب أسرة الأمل، حيث اطلع نائب الوزير على أقسام الوحدة ونسب التطعيمات، موجهًا بمتابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيمات الروتينية. كما تضمنت الجولة زيارة المجمع الطبي بالسويس، حيث تفقد أقسام الرعاية المركزة، الأقسام الداخلية، الحضانات، والعيادات الخارجية.

وأكد على أهمية الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وقواعد صرف المضادات الحيوية، واستمع إلى طلبات ومقترحات المرضى، وتواصل مع مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس لتسريع الاستجابة لاحتياجاتهم، مشيدًا بأداء العاملين وجهود مدير المستشفى والفريق الطبي.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير اختتم زيارته بعقد اجتماع مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة ماري صبحي، مدير مديرية الشئون الصحية بالسويس، والدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم.

وتضمن الاجتماع مناقشة السلبيات التي تم رصدها خلال الزيارة، مع الخروج بتوصيات للتنفيذ، حيث شدد نائب الوزير على سرعة صيانة الأجهزة المعطلة بالمعمل المشترك خلال شهر، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وتنشيط الترصد في المنشآت الصحية، مع تلافي السلبيات المرصودة خلال الفترة ذاتها، على أن يعاود الفريق المركزي المرور للتأكد من تنفيذ التوصيات.

وأوصى الدكتور عمرو قنديل، بمجازاة المقصرين في إجراءات مكافحة العدوى بمستشفى السويس العام ومستشفى العبور، وفريق المتوطنة ومكافحة العدوى بالمديرية، موجهًا الشكر لمديرة المديرية ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية والفريق الإشرافي على جهودهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

