الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالسويس ويوجه بتطوير الخدمات الصحية

د.عمرو قنديل، فيتو
د.عمرو قنديل، فيتو
ads

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة السويس، في إطار جولة ميدانية تضمنت متابعة مركزية من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، بمشاركة 50 مشرفًا من الإدارات المركزية للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ومكاتب الصحة.

تعزيز المنظومة الصحية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة 

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتعزيز المنظومة الصحية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الطبية بالمحافظات، للوقوف على تحديات العمل وضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ومتابعتها.

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن نائب الوزير بدأ جولته بزيارة مركز طب أسرة التوفيق، حيث تفقد أقسام طب الأسرة والأطفال، الأشعة، الأسنان، المعمل، ومبادرات الصحة العامة. كما تابع نسب تغطية التطعيمات الروتينية، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات، موصيًا بزيادة عدد مقدمي خدمات المبادرات الصحية.

وأضاف عبدالغفار أن الجولة شملت زيارة وحدة طب أسرة الأمل، حيث اطلع نائب الوزير على أقسام الوحدة ونسب التطعيمات، موجهًا بمتابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيمات الروتينية. كما تضمنت الجولة زيارة المجمع الطبي بالسويس، حيث تفقد أقسام الرعاية المركزة، الأقسام الداخلية، الحضانات، والعيادات الخارجية. 

وأكد على أهمية الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وقواعد صرف المضادات الحيوية، واستمع إلى طلبات ومقترحات المرضى، وتواصل مع مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس لتسريع الاستجابة لاحتياجاتهم، مشيدًا بأداء العاملين وجهود مدير المستشفى والفريق الطبي.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير اختتم زيارته بعقد اجتماع مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة ماري صبحي، مدير مديرية الشئون الصحية بالسويس، والدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم.

وتضمن الاجتماع مناقشة السلبيات التي تم رصدها خلال الزيارة، مع الخروج بتوصيات للتنفيذ، حيث شدد نائب الوزير على سرعة صيانة الأجهزة المعطلة بالمعمل المشترك خلال شهر، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وتنشيط الترصد في المنشآت الصحية، مع تلافي السلبيات المرصودة خلال الفترة ذاتها، على أن يعاود الفريق المركزي المرور للتأكد من تنفيذ التوصيات.

وزير الصحة يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق الكريمات

حريق هائل بمصنع ملابس جاهزة بطريق المحلة - شبيش دون إصابات (صور)

وأوصى الدكتور عمرو قنديل، بمجازاة المقصرين في إجراءات مكافحة العدوى بمستشفى السويس العام ومستشفى العبور، وفريق المتوطنة ومكافحة العدوى بالمديرية، موجهًا الشكر لمديرة المديرية ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية والفريق الإشرافي على جهودهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التطعيمات الروتينية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الصحة العامة الرعاية المركزة الرعاية الصحية الرعاية الاولية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزر وزير الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق الكريمات

رئيس الرعاية الصحية يلتقي سفير الهند لتعزيز التعاون في البحوث الإكلينيكية

آخر إحصاء للخدمات المقدمة مجانا من حملة «100 يوم صحة»

شهيد الواجب في محراب الطوارئ، الأطباء تنعى الطبيب الشاب عبد اللطيف فرج بمستشفى المنصورة

الحق في الدواء يرحب بإطلاق منظومة التتبع الدوائي لمراقبة سوق الأدوية

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

هيئة الدواء: الدستور الدوائي يهدف لتعزيز ثقة السوق الدولي في جودة الصناعة المصرية (فيديو)

رئيس هيئة الدواء: مد مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية شهرين (فيديو)

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

وليد الكارتي أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري المصري

بحوزته حشيش وكوكايين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا (فيديو)

خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

مباريات الأسبوع، الأهلي مع فاركو.. ليفربول ضد كريستال بالاس.. نهائي السوبر الأوروبي (إنفوجراف)

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع فاركو.. ليفربول ضد كريستال بالاس.. نهائي السوبر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

دعاء الجمعة لنيل الرضا والقبول من الرحمن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads