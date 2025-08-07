هيئة الدواء: الدستور الدوائي يهدف لتعزيز ثقة السوق الدولي في جودة الصناعة المصرية (فيديو)

أعلن الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية عن الانتهاء من تحديث الإصدار الخامس من الدستور الدوائي المصري، المرجع الأساسي لجميع المستحضرات والخامات الدوائية المتداولة بالسوق المحلية.

تعزيز ثقة الأسواق المحلية والدولية في جودة الصناعة الدوائية المصرية

وأعلن الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، أنه من المقرر نشر أكثر من 3 آلاف منوجراف، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز ثقة الأسواق المحلية والدولية في جودة الصناعة الدوائية المصرية.

وأوضح الحسيني أن الدستور الدوائي يعد أداة تنظيمية محورية لضمان مأمونية وفعالية الأدوية، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، مشيرًا إلى أن التحديث الجاري يغطي الخامات الدوائية الأساسية والمجموعات العلاجية المتداولة، بالإضافة إلى الفصول العامة التي توثق معايير الجودة.

وأضاف أن المشروع يستهدف الوصول إلى 3800 منوجراف، وقد تم إنجاز نحو 88% من هذا الهدف، في إطار عمل ممنهج يُنفذ بالشراكة مع منظمات دولية كبرى، أبرزها منظمة الصحة العالمية، والدستور الدوائي الأمريكي، فضلًا عن الاستفادة من المرجعيات البريطانية والأوروبية.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن هذا التحديث يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة تداول الدواء في مصر، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميا، كما يدعم جهود توطين الصناعة وتحقيق الأمن الدوائي الوطني.

كان الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية دعا لعقد مؤتمر صحفي اليوم

ويتضمن المؤتمر الحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراض تطورات الدستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات في القطاع الدوائية

كما يتناول المؤتمر أحدث مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًا، واستعراض ما تم في منظومة الدفع الإليكتروني.

