شهيد الواجب في محراب الطوارئ، الأطباء تنعى الطبيب الشاب عبد اللطيف فرج بمستشفى المنصورة

بقلوب يعتصرها الألم والحزن، نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الأسى والأسف الطبيب الشاب عبد اللطيف فرج محمد، طبيب الطوارئ بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي، الذي وافته المنية أثناء تأدية واجبه المهني والإنساني في خط الدفاع الأول، داخل غرفة الطوارئ، بين مرضاه الذين نذر حياته لخدمتهم.

وقالت نقابة الأطباء في نعيها: "لقد كان الطبيب عبد اللطيف نموذجًا مضيئًا لطبيب شاب وهب عمره في سبيل رسالة الطب النبيلة، مخلصًا، متفانيًا، رقيقًا مع مرضاه، وقويًّا في مواجهة صعوبات المهنة، حتى اختاره الله إلى جواره وهو على رأس عمله، شهيدًا في ميدان الواجب".

وأضافت: "نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يتقبله في الشهداء، وأن يربط على قلوب أهله وزملائه وأحبته بالصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدّمه من علم وخدمة وإخلاص في ميزان حسناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وأوضحت أن هذا الحادث الأليم، الذي خطف روحًا طيبة وطبيبًا واعدًا في مقتبل حياته، يعيد تأكيد ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وكريمة للأطباء، تحفظ أرواحهم وتراعي صحتهم النفسية والجسدية، وهم الذين لم يتأخروا يومًا عن أداء واجبهم، حتى في أصعب الظروف.

وشددت النقابة العامة للأطباء على ضرورة إعادة النظر بجدية ومسؤولية في أوضاع الأطباء داخل أماكن العمل، لا سيما في أقسام الطوارئ، من حيث عدد ساعات العمل، وضغط الحالات، وتوافر الراحة والدعم النفسي.

