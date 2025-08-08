الجمعة 08 أغسطس 2025
رئيس الرعاية الصحية يلتقي سفير الهند لتعزيز التعاون في البحوث الإكلينيكية

د. أحمد السبكي، فيتو
د. أحمد السبكي، فيتو

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير سوريش كي ريدي، سفير جمهورية الهند لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التغطية الصحية الشاملة، والصحة الإلكترونية، والبحوث الإكلينيكية، وعدد من المحاور الاستراتيجية الأخرى.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد السبكي أن العلاقات القوية والراسخة بين القيادة السياسية بين مصر والهند هيأت مناخًا داعمًا لتعزيز التعاون في شتى مجالات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل بوابة آسيا للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية بفضل موقعها الاستراتيجي ودورها الريادي في القارة.

وأضاف السبكي أن الهيئة تستهدف توطين تقنيات الجراحات الروبوتية ونماذج الرعاية الأولية الذكية داخل منشآتها الصحية، من خلال شراكات مع كبرى المؤسسات الصحية الهندية، وعلى رأسها مستشفيات "أبوللو" ومجموعة "أستر"، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصر تمثل مركزًا إقليميًا مهمًا للتوسع في إفريقيا في مجالات الصحة

من جانبه، أكد السفير سوريش كي ريدي أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا مهمًا للتوسع في أفريقيا في مجالات الصحة والتكنولوجيا الطبية، ودعا السفير الجانب المصري إلى زيارة الهند للاطلاع على التجربة الهندية الرائدة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن بلاده تسعى لبناء شراكة طويلة الأمد مع الهيئة لتبادل النماذج الناجحة، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وفتح آفاق جديدة للأسواق الناشئة.

وأشار ريدي إلى أن السوق المصري يُعد واعدًا لجذب المزيد من الشركات الهندية المتخصصة في التكنولوجيا والرعاية الصحية، خاصة مع ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور سريع، ووجود إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الابتكار الصحي والتكنولوجي.

وشارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتورة ريهام الشناوي، مدير إدارة الاتصال والتعاون الدولي، الدكتورة ندى الششتاوي، مسؤول تعاون دولي.

الصحة العالمية تطالب بوقف حصار غزة وتأمين دخول المساعدات الإنسانية

الصحة العالمية: وفيات التجويع في غزة ترتفع

ومن جانب سفارة الهند في القاهرة، كل من: راف برافين سينج، السكرتير الأول للاقتصاد والتجارة والممثل التجاري بالسفارة، أسعد زوبيري، السكرتير الثالث لشؤون التجارة والاقتصاد.

