أخبار الاقتصاد اليوم: الهند تخفض أسعار سيارتها "البيك تاتا" بالسوق المصري، تباين أسعار بيض المائدة،ارتفاع العقود الآجلة للذهب لمستوى قياسي،موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

محافظ بنك إنجلترا: مسار أسعار الفائدة لا يزال في منحنى الهبوط

قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إن مسار أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لا يزال تنازليًا، لكن صانعي السياسات يواجهون وضعًا أكثر توازنا في ظل حالة من عدم اليقين بسبب التضخم وضعف سوق العمل والرسوم الجمركية الأمريكية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أمس الخميس، لتصل إلى 4%، بحسب شبكة CNBC عربية.

انقسمت آراء لجنة السياسة النقدية، حيث تم إقرار التخفيض بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات بين الأعضاء.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا الرقم



سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب خلال حركة تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025، بجميع الأعيرة بسوق الصاغة.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5270 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3950 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.



الهند تخفض أسعار سيارتها "البيك تاتا" بالسوق المصري خلال شهر أغسطس



سيارات تاتا…استقبلت سيارات تاتا الهندية الصنع مطلع شهر أغسطس الجاري، بتراجع كبير في أسعار سيارتها النصف نقل داخل السوق المصري، وبلغت حجم التخفيضات نحو 25 ألف جنيه ومن المقرر تطبيقها بداية من الأسبوع المقبل داخل المعارض المحلية.

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية تاتا، الموزعين والتجار بأسعار سيارات تاتا خلال شهر أغسطس الجاري داخل الأسواق المحلية تقدم السيارة بضمان يمتد حتى 5 سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب ونرصدها في التقرير التالي وهي:-

أسعار سيارات تاتا داخل السوق المحلي

يصل سعر الفئة الوحيدة نحو 899.9 ألف جنيه بدلًا من 925 ألف جنيه.

حصلت سيارات تاتا الهندية علي محرك 2200 سي سي ينتج قوة 150 "حصان" مع عزم أقصى للدروان 320 نيوتن متر.

وزودت سيارات تاتا البيك أب بنوافذ ومرايات كهربائية، وريموت كنترول، ونظام أمان متكامل ومنها عدد ووسادة هوائية، وفرامل ABS.



سعر كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الجمعة





أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض مقابل استقرار البلدي.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 129 إلى 133 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيهًا إلى 127 جنيها.



ارتفاع العقود الآجلة للذهب لمستوى قياسي بعد فرض رسوم جمركية على المعدن



سجلت العقود الآجلة للذهب مستوى قياسيا جديدا خلال تعاملات يوم الجمعة الثامن من أغسطس، بعد تقرير يشير إلى فرض رسوم جمركية أمريكية على الواردات من سبائك الذهب وزن كيلوجرام واحد.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف لكنها ظلت متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من الاضطرابات الناتجة عن التعريفات الجمركية وزيادة التفاؤل بشأن خفض الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب شبكة CNBC عربية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.05% إلى 3395.27 دولار للأونصة في الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ 23 يوليو في وقت سابق من التعاملات.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، بنحو 1.5% إلى 3505 دولارات، بعد تسجيلها أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3534.10 دولار.

رسوم جمركية على واردات السبائك وزن كيلو

ويأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير لها أمس الخميس، عن خطاب من إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أن أمريكا فرضت تعرفات جمركية على الواردات من سبائك الذهب وزن كيلوجرام واحد.

ونص الخطاب المؤرخ بيوم 31 يوليو على أن سبائك الذهب وزن كيلوجرام و100 أوقية ينبغي تصنيفها تحت رمز جمركي يخضع لتعرفات أعلى، بحسب الصحيفة التي أفادت بأن هذا الإجراء قد ينعكس سلبا على سويسرا، التي تعد أكبر مركز لتنقية الذهب على مستوى العالم.

وعلق المدير الإداري بشركة جولد سيلفر سنترال بسنغافورة، برايان لان، قائلًا إن التعريفات الجمركية على سبائك الذهب "ستسفر عن خلل"، وهو ما انعكس على الأسعار خلال تعاملات الجمعة، في إشارة إلى الأسعار المتأثرة باضطرابات في التداول وتراجع السيولة.

وبدأت الولايات المتحدة في تطبيق التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من العديد من الدول يوم الخميس، وهو ما أدى ببعض الشركاء التجاريين لأمريكا ومنهم سويسرا، والبرازيل، والهند إلى الإسراع للعمل على اتفاقات تجارية أفضل.

تباين سعر الدواجن

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 112.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 85 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 60 إلى 61 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 140 جنيها إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 100 جنيه.

سعر البانيه

بلغ سعر كيلو البانيه طازج نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.



موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة



يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2025، خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.

ومن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة، يوم 24 أغسطس 2025.

بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.

ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك:

-زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.

-رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه.

-دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز.

التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين

أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًّا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين.









