أزمة رسوم ترامب الجمركية تتصدر المشهد من جديد وارتفاع أسعار السلع بالبورصات العالمية.. النحاس يقفز لمستويات تاريخية.. العقود الآجلة للذهب ترتفع 1.3%.. والقهوة ضمن القائمة

أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوسع في فرض مزيد من الرسوم الجمركية على بعض الدول إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية فى البورصات العالمية خلال شهر يوليو الجارى خاصة أسعار القهوة والقمح والنحاس والذهب.

وتتأثر السلع العالمية فى البورصات بصورة كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الصراعات القائمة بين الدول فى الفترة الحالية وأيضا التأثيرات التي تحدثها إلى العوامل الجيوسياسية.

أسعار النحاس فى بورصة نيويورك وبورصة لندن

وتسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس بدءا من بداية أغسطس المقبل في إحداث صدمة في الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية، حيث بلغ الفارق السعري بينها وبين بورصة لندن نحو 28%، في ظل تسابق التجار لإدخال الشحنات إلى الموانئ الأميركية قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقهوة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقهوة خلال الشهر الجارى وذلك بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، أكبر منتج لهذه السلعة في العالم.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية باهظة على البرازيل بدءا من الأول من أغسطس.

ارتفاع أسعار قهوة أرابيكا

ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا المتداولة في بورصة نيويورك بأكثر من 3.5% إثر تهديد ترامب، والبرازيل هي أكبر منتج في العالم لقهوة أرابيكا، التي تُستخدم في المشروبات الفاخرة.

أسعار الذهب فى أعلى مستوى

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الحرب التجارية العالمية بإعلان رسوم جمركية جديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3355.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1338 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 3369 دولارا.

تراجع أسعار القمح الأوروبي

وفي سياق آخر، تراجعت أسعار القمح الأوروبي قليلًا عند الإغلاق في بورصة يورونكست في جلسة امس، لتنزل عن أعلى مستوياتها في أسبوعين، وذلك عقب صدور تقرير حكومي في أميركا حول المحاصيل، والذي شجّع على استقرار الأسعار رغم تأخيرات في التصدير من روسيا كانت قد دعمت الأسواق في الجلسة السابقة.

وجاء تقرير وزارة الزراعة الأميركية حول المحاصيل متماشيًا إلى حد كبير مع التوقعات، وهو ما هدّأ من وتيرة الصعود الذي شهدته الأسعار مؤخرًا.

وأغلقت عقود القمح الأوروبية تسليم سبتمبر منخفضة بنسبة 0.1% إلى 201 يورو للطن، بعد أن كانت قد صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى 202.75 يورو، وهو أعلى مستوى لها منذ 24 يونيو، متجاوزة ذروة الأسبوعين التي سُجلت الخميس الماضى.

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