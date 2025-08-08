الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائب ترامب: ليس لدينا أي خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية

نائب ترامب، فيتو
نائب ترامب، فيتو

قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف نائب ترامب: لا نعرف ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية بالنظر إلى عدم وجود حكومة هناك.. ربما نختلف مع بريطانيا بشأن كيفية تحقيق الأهداف في الشرق الأوسط، والرئيس كان واضحا بشأن أهدافه في الشرق الأوسط وسنواصل العمل على تحقيق ذلك.

ستارمر يعلن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين سبتمبر المقبل

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن المملكة المتحدة سوف تعترف بـ دولة فلسطين فى سبتمبر المقبل، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية سبتمبر المقبل

وقال ستارمر، فى كلمة له، سنعترف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: اتخذنا إجراء الاعتراف بدولة فلسطينية لحماية حل الدولتين، ودعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا.

واستطرد كير ستارمر: علينا فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء إلى غزة يوميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بريطانيا الشرق الأوسط فلسطين

مواد متعلقة

ABC نيوز: ترامب يسعى لإغلاق الأونروا بزعم تعاونها مع المنظمات الإرهابية

NBC: نتنياهو طلب سرا إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بشأن غزة

بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطينية ما لم توافق إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية بغزة

ستارمر يعلن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين سبتمبر المقبل

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية احتفالًا بفوز أحد أقاربهما بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت (خاص)

تعزيزات أمنية وإقبال جماهيري لحضور ديفيليه افتتاح مهرجان المانجو الثالث (صور)

موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي وسعر البنزين بعد رفع الدعم بالكامل

خدمات

المزيد

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 حراس مرمى مرشحون لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

دعاء الجمعة لنيل الرضا والقبول من الرحمن

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالبركة في المال والحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads