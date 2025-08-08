نائب ترامب: ليس لدينا أي خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف نائب ترامب: لا نعرف ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية بالنظر إلى عدم وجود حكومة هناك.. ربما نختلف مع بريطانيا بشأن كيفية تحقيق الأهداف في الشرق الأوسط، والرئيس كان واضحا بشأن أهدافه في الشرق الأوسط وسنواصل العمل على تحقيق ذلك.

ستارمر يعلن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين سبتمبر المقبل

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن المملكة المتحدة سوف تعترف بـ دولة فلسطين فى سبتمبر المقبل، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية سبتمبر المقبل

وقال ستارمر، فى كلمة له، سنعترف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: اتخذنا إجراء الاعتراف بدولة فلسطينية لحماية حل الدولتين، ودعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا.

واستطرد كير ستارمر: علينا فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء إلى غزة يوميا.

