الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ألمانيا تكشف موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

المستشار الألماني
المستشار الألماني

أعلنت الحكومة الألمانية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب. 


ألمانيا تكشف موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

وقالت الحكومة الألمانية في بيانها: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون إلا إحدى الخطوات الأخيرة في حلِّ الدولتين. 

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة: إن التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب في غزة لا يمكن الدفاع عنه.


وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع لحل الدولتين.

وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا اليوم الجمعة جاء فيه: “حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة والكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة يجب أن تتوقف الآن”.

بيان بريطاني فرنسي ألماني: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

وأضافت الدول الثلاث في البيان المشترك: نعارض بشدة الجهود الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ودعت الدول الثلاث في البيان إسرائيل للسماح فورا للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها بغزة.

وتابعت: مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة وملتزمون بالعمل لوضع خطة محددة وذات مصداقية للمرحلة التالية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برلين غزة رئيس الوزراء البريطاني

مواد متعلقة

ألمانيا تدين استهداف المدنيين خلال توزيع المساعدات الإنسانية بغزة

ألمانيا تعتقل الليبي خالد الهيشري لاتهامه بجرائم حرب بين 2015 إلى 2020

الأكثر قراءة

مصدر بالزراعة يكشف حقيقة تسبب مبيد "الكلورفنبير" في إنهاء حياة أسرة المنيا

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، مفاجأة بشأن إعلان قائمة الأوائل وتحديد موعد الاعتماد

باستثناء الرومي والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الجمعة بالأسواق

الأهلي يكتسح البنزرتي بخماسية نظيفة في معسكر تونس (صور)

سرايا القدس تبث مشاهد من تفجير حقل ألغام في آليات الاحتلال بغزة (فيديو)

الزمالك يخسر بهدف من وادي دجلة في ثالث ودياته استعدادا للموسم الجديد

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

ضوابط في قانون الرؤية الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في استخدام الزكاة للقروض الحسنة؟ الإفتاء توضح

بعد فتوى سعاد صالح عنه، أضرار الحشيش الدينية والدنيوية

بعد تصريح سعاد صالح المثير للجدل، الأوقاف: الحشيش حرام شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads