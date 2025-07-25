أعلنت الحكومة الألمانية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب.



ألمانيا تكشف موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقالت الحكومة الألمانية في بيانها: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون إلا إحدى الخطوات الأخيرة في حلِّ الدولتين.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة: إن التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب في غزة لا يمكن الدفاع عنه.



وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع لحل الدولتين.

وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا اليوم الجمعة جاء فيه: “حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة والكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة يجب أن تتوقف الآن”.

بيان بريطاني فرنسي ألماني: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

وأضافت الدول الثلاث في البيان المشترك: نعارض بشدة الجهود الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ودعت الدول الثلاث في البيان إسرائيل للسماح فورا للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها بغزة.

وتابعت: مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة وملتزمون بالعمل لوضع خطة محددة وذات مصداقية للمرحلة التالية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.