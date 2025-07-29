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خارج الحدود

تحت ضغط شعبي بسبب المجاعة بغزة، ستارمر يخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ستارمر، فيتو
ستارمر، فيتو

أفادت شبكة نيويورك تايمز، نقلا عن مسئولين حكوميين بريطانيين، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يقترب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة

وبحسب التقارير الإخبارية يتوجه ستارمر للاعتراف بالدولة الفلسطينية مدفوعا بضغط شعبي بسبب المجاعة بغزة.

وكان بين التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في العالم، أن السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة، موضحا أن شح الغذاء في معظم مناطق غزة وصل إلى حد المجاعة.

 كما أشار إلى أدلة تظهر انتشار الجوع والأمراض ما أدى لارتفاع الوفيات بغزة، مشيرا إلى أن سوء التغذية ارتفع في يوليو ووصل لعتبة المجاعة في مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أفادت بإصابة 10 مواطنين بجروح متفاوتة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المدنيين، أثناء انتظارهم استلام مساعدات إنسانية في منطقة موراج جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

مسؤول أممي: دخول 80 شاحنة إلى غزة لا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم، عن دخول 80 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الدولية المستمرة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

ورغم ترحيبه بوصول الشاحنات، أكد مسؤول أممي أن هذه الكمية "غير كافية على الإطلاق" لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول الإمدادات وتدهور الوضع المعيشي نتيجة العدوان والحصار المستمر.

 

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