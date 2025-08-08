ABC نيوز: ترامب يسعى لإغلاق الأونروا بزعم تعاونها مع المنظمات الإرهابية

تسعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إغلاق الأونروا لأنها تعتقد أنها معرضة للخطر بسبب تعاونها مع المنظمات الإرهابية، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز".

وقبل وقت سابق قال المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا": إن ما يسمح به الاحتلال بالدخول لـغزة 40 شاحنة فقط.

وأوضح أن الحاجة الفعلية هي إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا عبر طرق آمنة.

وقالت وحدة تنسيق أعمال حكومة الإحتلال الإسرائيلية في المناطق، وهي وحدة بجيش الاحتلال مسئولة عن تنسيق المساعدات، إن إسرائيل ستسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة تدريجيا وبشكل يخضع للمراقبة لتجار محليين.

إسرائيل تسمح بدخول البضائع تدريجيا

وقالت الوحدة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين".

وأضافت: "يهدف هذا إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع المساعدات".

المصادقة على آلية جديدة لاستئناف إدخال بضائع التجار إلى قطاع غزة

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إنه "بقرار من الكابينت، تمت المصادقة على آلية جديدة لاستئناف إدخال بضائع التجار إلى قطاع غزة".

وأضاف: "كجزء هذه الآلية، تمّت الموافقة على عدد محدود من التجار المحليين، وذلك بناء على معايير محددة وتقييم أمني دقيق".

البضائع ستنفذ من خلال التحويلات البنكية فقط

ووفقا لمنسق الحكومة، تشمل البضائع التي سُمح بإدخالها: "مواد غذائية أساسية، غذاء للأطفال، فواكه وخضروات، ومستلزمات النظافة، مشيرا إلى أن عمليات الدفع مقابل هذه البضائع ستنفذ من خلال التحويلات البنكية فقط، وستُخضع جميع البضائع لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها إلى قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.