رئيس الوزراء البريطاني: سأبحث مع ترامب إدخال المساعدات إلى غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

الرئيس الأمريكي: أتطلع إلى إطعام الناس في غزة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين: أتطلع إلى إطعام الناس في غزة ونريد وقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف ترامب: أخرجنا عددا كبيرا من الرهائن في القطاع وكثير منهم زاروا البيت الأبيض.. الرهائن المتبقين في غزة سيكون إخراجهم صعبا.. أخبرت نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة.

يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان

واستطرد ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ممكن ونريد تحقيقه.. يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورا.. سأتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن وقف إطلاق النار في غزة.

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