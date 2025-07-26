بوليتيكو: خلاف بين ستارمر ووزارة خارجيته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية

نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسئولين بريطانيين قولهم، إن هناك خلافا بين رئيس الوزراء ووزارة الخارجية بشأن اتخاذ قرار للاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت الصحيفة أن ستارمر تردد في الاعتراف بدولة فلسطين، دافعه خوفه من اتهامات بمعاداة السامية في حزبه.

ونقلت صحيفة "آي نيوز" البريطانية عن مصادر بحزب العمال قوله: إن وزير خارجية بريطانيا يضغط على الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت صحيفة الجارديان إن رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا شديدة من وزراء حكومته للتحرك أسرع للاعتراف بدولة فلسطين.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقال بصحيفة ديلي ميرور:حرمان الأطفال والرضع من المساعدات في غزة أمر غير مبرر بتاتا.

رئيس الوزراء البريطاني: ما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية يجب أن تنتهي

وأضاف كير ستارمر، أن الشعب البريطاني مستاء مما يحدث في قطاع غزة وصور الجوع واليأس في غزة مروعة للغاية.

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