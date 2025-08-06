بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطينية ما لم توافق إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية بغزة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء اليوم الأربعاء: أشعر بالاشمئزاز إزاء معاناة سكان قطاع غزة.

تخفيف الوضع المروع على الأرض في غزة

وأضاف ستارمر: "بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر ما لم توافق إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية بغزة.. علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الوضع المروع على الأرض في غزة".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "نحن بحاجة إلى إمداد قطاع غزة بكميات كبيرة من المساعدات، ويجب ألا يكون لحماس أي دور في حكم فلسطين وعليها إطلاق سراح الرهائن فورا".

عائلات غزة تقضي أياما بلا طعام

قال برنامج الأغذية العالمي، مساء اليوم الأربعاء، إن العائلات في قطاع غزة تقضي أياما بلا طعام.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "الآباء يتخذون خيارات صعبة مضحين بوجباتهم وحتى بسلامتهم لإطعام أطفالهم.. نبذل وشركاؤنا جهدنا لتقديم المساعدة العاجلة لغزة لكنها قطرة في بحر الاحتياجات".

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